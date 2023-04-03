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Mersin’de sahur vaktinde büyük panik

Mersin’de sahur vaktinde bir tamirhanede yangın çıktı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:11
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Mersin’de sahur vaktinden tamirhanede yangın

Mersin’de sahur vaktinde büyük panik
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İHA’nın haberine göre, Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi, Müftüler Sokak'taki bir elektrikli eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sahur vakti sokaktan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ihbar üzerine olay yerine 5 itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleyi adeta gündüze çeviren alevler metrelerce yükseğe çıktı.

Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın, ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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