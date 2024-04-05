Mersin’de sır ölümler. Bir aile yok oldu

Kaynak: İHA
Mersin’de sır ölümler. Bir aile yok oldu
Mersin’de yaşanan sır ölümlerde bir aile yok oldu. Anne ve oğlunun evde, babanın ise araçta yanmış olarak bulunduğu öğrenildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sır ölümler yaşandı. Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda anne Nugül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya evinde yanarak ölmüş halde bulunurken baba Neşet Kaya ise bir araçta yanmış olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ölümlerin sebebi henüz bilinmiyor.

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Erdemli ilçesine bağlı İlemin mahallesinde bir evden çıkan dumanı görenler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Evde çıkan yangın söndürülürken jandarma ekipleri Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya’nın cansız bedenlerini buldu.

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BABA, EVDEN 4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Olayla ilgili araştırmalarına devam eden ekipler evden 4 kilometre uzakta yanmış bir araç buldu. Araçta bulunan erkek cesedinin baba Neşet Kaya’ya ait olduğu tahmin ediliyor.

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Bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyunca bölgeye geldiğini belirterek, "Aracın içerisinde bir vatandaş yanmış. Bir de yukarıdaki evde iki kişinin yandığını söylüyorlar. Ekipler gelince biz de vatandaşlık görevi olarak nedir ne değildir diyerek geldik. Ekipler şu an uğraşıyor. Bir kişi arabada şu an yanmış, kül olduğu söyleniyor. İki kişinin de evinde yandığı söyleniyor" dedi.

Bu arada, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağı ifade edildi. Neşet Kaya'nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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