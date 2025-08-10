Mersin’de stajyer denizcinin acı sonu

Kaynak: DHA
Mersin’de stajyer denizcinin acı sonu

Mersin’de staj yaptığı gemiden denize giren Denizcilik Fakültesi öğrencisi Berkan Aslan (23) boğuldu. Sahil Güvenlik’in arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulundu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4'üncü öğrencisi Berkan Aslan, dün Mersin açıklarında staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

denizcilik-fakultesi-ogrencisi-denizde-b-857623-254407.jpg

