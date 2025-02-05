Mersin’de su kanalında can pazarı! Ekipler iki kişiyi kurtarmak için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’de iki otomobilin çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. D-400 Karayolu üzerinde bir otomobil dört tarafa geçiş veren kavşakta hızını kesemeyerek yoldan çıkan bir başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil su kanalına uçtu. İtfaiye ekipler araçta sıkışan kişiler kurtarmak için seferber oldu.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçeli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, 01 AUD 572 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 33 LE 347 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka araç su kanalına yuvarlanırken, kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Kazada 01 AUD 572 plakalı araçta bulunan Gökhan Güvercin hayatını kaybederken, her iki araçta yaralanan Lütfi K., Berzan T. ve Cebrail G. bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 33 LE 347 otomobilin seyir halindeyken tali yoldan çıkan 01 AUD 572 çıkan araçla çarpıştığı anlar ile Volkswagen otomobilin su kanalına yuvarlandığı anlar yer aldı. Kaza sonrası yaşanan panik de kameralara yansıdı.

Mersin’de su kanalında can pazarı! Ekipler iki kişiyi kurtarmak için seferber oldu

Mersin’de su kanalında can pazarı! Ekipler iki kişiyi kurtarmak için seferber oldu

Mersin’de su kanalında can pazarı! Ekipler iki kişiyi kurtarmak için seferber oldu

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