Mersin'de tefeci operasyonu.10 gözaltı

Kaynak: DHA
Mersin'de tefeci operasyonu.10 gözaltı

Mersin’de tefecilik yapan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şebekenin haksız kazanç elde edip, vatandaşı zor durumda bıraktığını tespit etti.

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Teknik ve fiziki takibin ardından 'tefecilik', 'kasten yaralama', 'yağma', 'tehdit', 'kişisel verilerin ele geçirilmesi', 'bankalardan usulsüzce krediler çekilmesi' suçlarına karışan kişiler tespit edildi. Polis ekipleri gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli kişilerin ev ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, ruhsatsız silah, mühimmat, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüpheli kişilerin sorgusu devam ediyor.

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