Mersin'de uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Mersin'de polis güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürüttüğü operasyonlar neticesinde gözaltına alınan kişilerden 27'si mahkeme tarafından tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapan bireyleri yakalama amacıyla operasyonlar düzenledi.

On beş günlük süre zarfında belirlenen adreslere yönelik yapılan baskınlarda toplam 325 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasından esrar, sentetik uyuşturucular ve haplar gibi çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra, iki tüfek, yedi tabanca, kırk altı fişek ve dört hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemeye çıkarılanlar arasından yirmi yedi kişi tutuklandı.