Mersin'de tefecilik operasyonu

Kaynak: DHA
Mersin'de tefecilik operasyonu

Mersin’de tefecilik yapan suç örgütüne yönelik yapılan baskın sonrası gözaltına alınan 10 şüpheli kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekipleri bir şebekenin haksız kazanç elde edip, çeşitli yöntemlerle vatandaşı zor durumda bıraktığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 'tefecilik', 'kasten yaralama', 'yağma', 'tehdit', 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' ve 'bankalardan usulsüzce krediler çekilmesi' suçlarını işleyen şüpheliler tespit edildi.

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Polis ekipleri, gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarla 10 şüpheli kişiyi yakaladı. Şüpheli kişilerin ev ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, ruhsatsız silah, mühimmat, ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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