Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus, Mezitli, Erdemli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 101 adet hint keneviri, 683 gram kubar esrar, 684 adet uyarıcı jel ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için jandarmaya götürüldü.

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