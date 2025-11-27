Vahşet, sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi’ndeki apartmanın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Ali Çelikaslan, işe gitmek için evden çıkan eşini pompalı tüfekle peş peşe ateş ederek vurdu.

Silah seslerini duyan çocuklardan 24 yaşındaki İ.Ç., babasının aracıyla olay yerinden uzaklaştığını görerek polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Çelikaslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Şüpheli Ali Çelikaslan kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Olayda kullanılan pompalı tüfek, şüphelinin kaçarken bir site bahçesine bıraktığı araçta bulundu ve el konuldu.

Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Çelikaslan’ın daha önce kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu kararın ise yaklaşık 3 hafta önce sona erdiği belirtildi.

Ailenin mahalleye 2 ay önce kiracı olarak taşındığı, komşuların çifti tanımadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.