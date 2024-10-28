Mersin’de yangın facıası: İki işçi yaşamını kitirdi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Mersin’de yangın facıası: İki işçi yaşamını kitirdi

Mersin'de bir evde çıkan yangında 2 işçi öldü, 1 kişi yaralandı. Bir başka yangında ise iş yeri tamamen küle döndü. İş yerinin sahibi “Dünya kadar borcumuz var, emeğimiz gitti. Şimdi ne yapacağız?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İlk yangın, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp Mahallesi’nde bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

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Henüz nedeni bilinmeyen yangın, iş yerini kısa sürede sardı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yaklaşık 2 saat süren mücadele sonucunda yangını kontrol altına aldı.

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Ancak iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının olduğu atölyeye giren bir kişi dumandan etkilendi ve bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangını izleyen iş yeri sahibi Dursun Yıldırım ise gözyaşları içinde “Geldiğimde her şey yanıyordu. Dünya kadar borcumuz var, emeğimiz gitti. Şimdi ne yapacağız?” diye dert yandı.

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İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İkinci yangın ise Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı kırsal mahallesinde yaşandı. İnşaat işçilerinin kaldığı ahşap binada çıkan yangın, hızla büyüdü.

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Yangını fark edenler hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak içeride bulunan yabancı uyruklu iki işçi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan bir işçi ise Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi

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Yangınla ilgili jandarma ekipleri de inceleme yapıyor.

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İki yangınla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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Mersin’de yangın felaketi: İki işçi yaşamını kitirdi

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