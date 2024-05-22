Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu. 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahis konulu 4 farklı ihbar sonrası inceleme başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemeler sonrası teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheli kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.
Gerçekleştirilen operasyon sonrası yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheli kişilerin 9’u gözaltına alındı, firari 1 şüpheli kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 12 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 laptop, 1 tane bilgisayar kasası, 1 tane ssd hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.