Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu. 9 gözaltı

Kaynak: DHA
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu. 9 gözaltı

Mersin’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahis konulu 4 farklı ihbar sonrası inceleme başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemeler sonrası teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheli kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

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Gerçekleştirilen operasyon sonrası yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheli kişilerin 9’u gözaltına alındı, firari 1 şüpheli kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 12 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 laptop, 1 tane bilgisayar kasası, 1 tane ssd hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

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