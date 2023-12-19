Mersin'de yasadışı bahse şafak operasyonu

Kaynak: DHA
Mersin'de yasadışı bahse şafak operasyonu
Mersin'de yasadışı bahis sitesi yöneticilerine yönelik dron destekli operasyon düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres belirlendi.

Tespit edilen adreslere operasyon başlatıldı.

Dron destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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