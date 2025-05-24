Mersin’de yaşlı adamın kanal macerası

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin’de yaşlı adamın kanal macerası

Mersin Toroslar’da 70 yaşındaki Sadi G., sulama kanalına düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle yaşlı adamı kurtardı.

Olay, Toroslar ilçesi 209'uncu Cadde üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. Sadi G., evine gitmek isterken kanal üzerindeki beton kirişi kullanarak karşıya geçmeye çalıştı. Ancak dengesini kaybeden Sadi G., kanala düştü.

İhbarla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toroslar Grup Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Merdivenle kanala inen itfaiye ekipleri, ayağa kalkamayan Sadi G.'yi sedyeye aldı. Vatandaşların da desteğiyle kanaldan çıkarılan Sadi G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mersin’de yaşlı adamın kanal macerası

Mersin’de yaşlı adamın kanal macerası

Mersin’de yaşlı adamın kanal macerası

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