Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık idaresindeki 33 C 4540 plakalı minibüs ile Kamil Uysal yönetimindeki 33 K 1146 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs dereye uçarken, kaza sonucu minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt (62) hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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