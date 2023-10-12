Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 35 gözaltı

Mersin'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 35 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

KAYNAK: DHA
Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 35 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

2 aylık takip sonrası belirlenen 37 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 37 adrese 113 ekip, 435 personel, 1 dron ve narkotik dedektör köpekleri ile eş zamanlı baskın yapıldı. 35 şüpheli gözaltına alırken, yapılan aramalarda 121 gram eroin, 83 gram esrar 382 adet ecstasy, 1733 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 35 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

7d84b400a85501f47a77b1c5f61ce669.jpgd8d9ba8856cd66a1b777d2dc597fe18f.jpgbae8b65f614fa34c6397453797e711d5.jpg39231b31ff8be8359f2368bebde3a9d2.jpgec8e806e9b72605cef4e49488ff52bf6.jpg

Öne Çıkanlar
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Son Haberler
Türkiye’nin dev alışveriş sitesi kapatılıyor. İflas mı ediyor? Gündem
Türkiye’nin dev alışveriş sitesi kapatılıyor. İflas mı ediyor?
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı Magazin
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı Gündem
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar Gündem
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı Spor
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay Gündem
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de