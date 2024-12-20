Mersin’deki çiftlik yangınında zarar açıklandı: 10 milyon TL

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin’deki çiftlik yangınında zarar açıklandı: 10 milyon TL

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün tavuk çiftliğinde yangın çıkmıştı. Yangında zararın yaklaşık 10 milyon TL olduğu tespit edildi.

Mersin Tarsus ilçesinde dün akşam saatlerinde Kütüklü Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler tünel şeklindeki kümesin büyük bölümünü sardı.

İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tazyikli suyla müdahale edip, yangını söndürdü. Yangında ilk belirlemelere göre 4 bin 500 civarında civciv öldü.

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İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. Sabah saatlerinde tesiste incelemelerde bulunan işletme sahipleri, büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

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Yangın sebebiyle zararın yaklaşık 10 milyon TL civarında olduğu bildirildi.

Mersin’deki çiftlik yangınında zarar açıklandı: 10 milyon TL

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