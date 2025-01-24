Mersin'deki feci kaza kamerada: Otomobiller çarpıştı, yaralılar var

Kaza, Akdeniz Mahallesi'nde, Serinler Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Volkswagen marka otomobilin sürücüsü N.M., Serinler Caddesi'nden geldiği sırada, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden gelen M.Y. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarak bir işyerinin beton yükseltisine vurdu, diğer araç ise park halindeki bir başka araca çarptı. Her iki sürücü de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.