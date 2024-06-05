Mersin'deki PKK/YPG operasyonu! 6 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda, örgüt propagandası yapmak ve silahlı eylemlerde bulunmak suçlamasıyla yakalanan 12 kişinin işlemleri sonuçlandırıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden altısı tutuklanırken, beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu bir şüpheli ise İl Göç İdaresi'ndeki işlemlerinin ardından ülke dışına çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alınmış ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirilmişti.