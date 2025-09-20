Mersin'den Bayburt'a uzanan çete çökertildi! Dijital izler ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bayburt polisi, sosyal medya üzerinde sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 8 kişilik bir çeteyi çökertti. Çetenin 112 kişiden 1.8 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformlarında çapa makinesi, elektrikli bisiklet, klima ve beyaz eşya gibi ürünleri sahte ilanlarla satışa sunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Daire Başkanlığının desteğiyle, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 112 vatandaşı mağdur eden şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarla şüphelilerin Mersin'de olduğu ve toplam 1 milyon 872 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bayburt'tan Mersin'e görevlendirilen ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Bayburt'a getirilen şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 13 sim kartı, 13 banka kartı, 3 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 şarjör ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A., A.M., E.Ş., R.A.Ö., F.Ö. ve İ.G. tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. K.H. ve Z.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Bayburt polisi 112 vatandaşı sahte ilanla dolandıran çeteyi çökertti

Bayburt polisi 112 vatandaşı sahte ilanla dolandıran çeteyi çökertti

Bayburt polisi 112 vatandaşı sahte ilanla dolandıran çeteyi çökertti

Son Haberler
Polisten kurtulmak için çimlere yatıp ölü taklidi yaptı, kıskıvrak yakalandı!
Polisten kurtulmak için çimlere yatıp ölü taklidi yaptı, kıskıvrak yakalandı!
Türk futbolundaki kirli ellere yapılacak dev baskını açıkladı! Operasyonları aylar öncesinde bilen gazeteci duyurdu...
Türk futbolundaki kirli ellere yapılacak dev baskını açıkladı! Operasyonları aylar öncesinde bilen gazeteci duyurdu...
Şaşırma gözüm, o tapu millete ait ve hiç bir zümreye devredilemez...
Şaşırma gözüm, o tapu millete ait ve hiç bir zümreye devredilemez...
Kars'ta köy yolları yenileniyor!
Kars'ta köy yolları yenileniyor!
Gaziantep'te "beyaz altın" hasadı başladı!
Gaziantep'te "beyaz altın" hasadı başladı!