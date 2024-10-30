Mersin'den kalktı İsrai'e ulaştı! Türkiye İsrail'e ticaret yasağı uyguluyorsa ZIM Virginia'nın yaptığı ne?

İsrail ile ticaret yasağının delindiği önceki gün Mersin'den kalkan İsrail bayraklı Zim Virgina gemisinin bugün Aşdod limanına ulaşması ile gözler önüne serildi.

İsrail'in Gazze'deki işgali de katliamı da hız kesmeden devam ederken yurt içinden İsrail'e yönelik birçok protesto eylemi yapılıyor. Nisan'da Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı ithalat-ihracat yasağı açıklamasına rağmen İsrail ile yapılan ticaret ise devam ediyor.

İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret iddiaları sürerken en son Mersin limanından yükünü alarak yola çıkan bir geminin İsrail'i ulaşması işin tuzu biberi oldu.

Üstelik bu geminin İsrail'e mühimmat da taşıdığı için tüm dünyada pek çok aktivist tarafından defalarca protesto edilen ZIM firmasına ait Zim Virgina gemisi olduğu ortaya çıktı.

İsrail bayraklı gemi, 28 Ekim'de Mersin limanından aldığı yükünü bir gün sonra Aşdod limanına bıraktı. Geminin Aşdod'a ulaştığını gazeteci Metin Cihan, "Hükümet İsrail ile ticaret işini iyice salmış gibi görünüyor. Tepkileri umursamıyorlar" diyerek açıkladı.