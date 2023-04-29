Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların zemin katlarını su bastı, yer yer su birikintileri trafik akışını durma noktasına getirdi. İlçede yağmur etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri ise teyakkuzda bekletiliyor.

Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu

Erdemli ilçe merkezinde saat 18.00'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. İlçe merkezine yakın Koyuncu Mahallesinde yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini daha da arttıran sağanak yağmur ilerleyen saatlerde yer yer su baskınları oluşturdu.

Çevreyolu üzerinde oluşan su birikintileri araç trafiğini zaman zaman durma noktasına getirdi. Bazı binaların zemin katlarını ve bir bina altındaki otoparkı su bastı. Risk bulunan noktalarda belediye ekipleri iş makinalarıyla müdahalede bulundu.

"YAĞMUR ZAMAN ZAMAN YERİNİ DOLUYA BIRAKTI"

Koyuncu Mahallesi sakinlerinden Ferhat Peker, "Saat 18'de başlayan yağış, zaman zaman yerini doluya çevirdi. Ardından sağanak şeklinde devam ediyor. Su birikintileri oluştu mahalle aralarında. Halen daha yağıyor, sabaha kadar yağacağını belirtti yetkililer" dedi.

Zemin katı ve otopark kısmında su baskını yaşanan Koyuncu Mahallesindeki bina sakinlerinden Ali Dölek ise, "Aşırı yağan şiddetli yağmurdan dolayı, zeytin bahçelerini üst tarafından gelen su, bizim sitenin A bloğunun zemininde bulunan otopark ve depo kısmında 70-80 santimetre kadar su durumu yaptı. Erdemli Belediyesine biz müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar kepçe gönderdiler. Üst taraftan bir kanal yarıldı. Suyun bir miktar aşağıya gitmesini önledik" diye konuştu.

Yağışlı havanın sürmesinin beklendiği, belediye ekiplerinin ise iş makinalarıyla teyakkuzda tutulduğu öğrenildi. (İHA)

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