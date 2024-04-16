Mersin'in ilk kadın muhtarları mazbatalarını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı olan 59 yaşındaki Fatma Ayan, 120 oydan 63’ünü alarak Tuğrul Mahallesi’ne muhtar olarak seçildi. 49 yaşındaki Fatma Dorla ise 244 oyun 125’ini aldı ve Çömelek Mahallesi’nin muhtarı oldu.

Muhtar olarak seçildiği için mutluluğunu ifade eden Tuğrul Mahalle Muhtarı Fatma Ayan, “İlk defa Mut ilçemizde 2 kadın aday muhtar olarak seçildik. Atatürk’ün biz kadınlara vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkından yola çıkarak biz de aday olduk. Mut’a bir kadın eli değsin istedik ve çalışmalarımız sonucunda gece gündüz çalışarak bu hedefimize ulaştık. Mahallemizi bir üst seviyeye getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

Çömelek Mahalle Muhtarı Fatma Dorla ise, yaptığı açıklamada, “Önceki seçimde adaylığımı koymuştum. Bir kadın olarak köye kadın eli değmesini istiyordum önceki seçimde kaybettim. 6 adayın içinde ikinci sıraya yerleştim. Benim için avantaj olacağını düşündüm. İkinci sıraya gelmek benim için büyük bir başarıydı. Tekrarını denemek istedim tekrarında da 31 Mart 2024 tarihinde bir seçime girdik.” dedi.

Rakibinin eski muhtar olduğunu ifade eden Dorla, “Köyüm için en iyi hizmeti güzel bir şekilde yapacağıma eminim kendime güveniyorum. İstiyorum ki her yerde bir kadının eli değsin istiyorum. Çömelek için de benim elim inşallah uğurlu gelecek her şey güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Dorla, Çömelek Mahallesi’nin eksiklerinden bahsetti ve “Yollarda şu anda gerçekten ciddi anlamda sıkıntı var. Sularımız yazın yetersiz. Ulaşımımız yok. Gögden yaylasının yolu şu anda çok berbat durumda oranın asfalt yapılması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz inşallah.” İfadesini kaydetti.