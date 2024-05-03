Mert Başaran: Borsadan daha çok kazandırıyor

Ekonomist Başaran, “Son 1 ayda borsa %9 kazandırmış bir sürü insan hala zarardayken hisse fonlarında %23 getiri var.” dedi.

Birçok yatırımcı, ellerindeki parayı değerlendirmek amacıyla farklı finansal araçlara başvuruyor. Dolar, altın, Bitcoin ve borsa gibi seçenekler arasında seçim yapan yatırımcılar, yanlış hamleler ya da yanlış tercihlerden dolayı elindeki avucundakileri kaybediyor.

Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru yatırım yapmanın bilgi ve deneyimden geçtiği dönemde uzmanların tavsiyeleri oldukça önemli.

Ünlü ekonomist Mert Başaran, yatırım yapanlar için dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Başaran, hisse senedi fonlarının daha cazip olduğunu söyleyerek bir aylık getirinin yüzde 23 olduğunu ifade etti.

Başaran yayında şu ifadeleri kullandı: İstatistik diyor ki borsada yüzde 9 kazanan yok. Beni şu an dinleyenler hep zararda olduklarını söylüyor. Yüzde 9 kazanan borsada yüzde 23 kazandıran fon var. 1 milyonunuz varsa 1 milyon 230 bininiz olacak demek. Yani 230 bin kazanmak varken gidiyorsunuz yüzde1’de dolarda kalıyorsunuz. Yüzde 1’i bırakın yanlış hisse senedi alarak yüzde 7 zarardasınız. Türkiye halkının yüzde 95’i endeks bu kadar zirvede olmasına rağmen zararda. Niye çünkü hisse seçmeyi bilmiyoruz. Kumar hisselerin peşinden koşuyoruz. Yanlış yerde alıyoruz.”

Ayrıca Başaran, “ Eğer borsada kazancınız yüzde 23’ün altında kalıyorsa o zaman sizin bu işi sizden daha iyi yapan biri olduğunu kabullenip, ona bir tık teslim olmanız lazım” değerlendirmesinde bulundu.