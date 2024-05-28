Mert Başaran: Bu kadar artması normal değil

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, borsadaki son gelişmeleri Ekol Tv'de yorumladı. Borsanın bu kadar yükselmesi normal değil diyen Başaran, 12 bine doğru sağlıklı gideceğini iddia etti.

“BORSA 10 BİN 200’E KADAR DÜŞMESİ GAYET SAĞLIKLI”

“Borsa yatırımcısı bir kere şunu bilmeli ki, her gün artan düzenli artan bir şey değildi” diyen Başaran, “Borsada arada düşüşler olur, bunlar düzeltmedir, sağlıklıdır. Eskisi gibi yaklaşık 1 buçuk yıl önce borsamız 4 bin 500’dü.

Endeksin artması bu kadar artması normal değildir. Arada böyle dönemlerde düşüşler olur. 11 binden 10 bin 600’e kadar düşüş oldu. Bu da çok normal, sağlıklı. Hatta 10 bin 200’e kadar olması da gayet sağlıklı” ifadelerini kullandı.

“PANİK YOK 12 BİNE GİDECEK”

“Bu düşüşlerde panik olup üzülmek değil borsamız bundan sonra 12 bine gidecek” diyen ünlü yatırım uzmanı “O yüzden de düzeltme yapıyor diye sevinmek hatta düşüşlerde küçük paralarımızla değerlendirmek lazım. Böyle bir fırsat olarak görmek lazım” diye konuştu.