Mert Başaran kredi kartı kullananları uyardı: 'O parayı öderken ruhunuz bile duymuyor!'

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Mert Başaran kredi kartı kullananları uyardı: 'O parayı öderken ruhunuz bile duymuyor!'

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, Ekol TV'de yayınlanan Paranın Yönü programında kredi kartı kullanımının tehlikeleri konusunda izleyicileri bilgilendirdi.

Ekol TV'de yayınlanan Paranın Yönü programında, ekonomi gündeminin detaylı bir analizi yapıldı. Programda, Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın sorularını, Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran cevaplandırdı. Başaran, kredi kartı kullanımındaki artışa işaret ederek, geçmişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün nakit ödeme ile geçildiğini hatırlattı.

sfew.jpg

"Ya cebinde para olacaktı ya da bir kartın olacaktı" diyen Başaran, şöyle devam etti: Şimdi öyle bir sistem yapıldı ki tık tık tık geçiyorsun. Ve artık 2 katı para alınıyor. Eskiden tek gidişte alınıyordu şimdi bir de dönüşten alınıyor."

"ARTIK RUHUNUZ BİLE DUYMADAN ÖDÜYORSUNUZ"

Mert Başaran, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçişlerde uygulanan ücret politikasına dikkat çekerek, toplumun bu konuya sessiz kaldığını ifade etti. Başaran, Instagram'a uygulanan erişim kısıtlamasının geniş çapta tepki çekmesine karşın, köprüden geçiş ücretlerinin yeterince gündeme gelmediğini vurguladı.

mert-basaran-hangi-universite-mezunu-kopya-1100x650.jpg

Sessiz kalınmasının gerekçesini de anlatan Mert Başaran, "Çünkü eskiden cebimizden çıkıyordu, şimdi cebimizden çıkmıyor. Bağlamışlar seni kredi kartına, ruhun bile duymadan ödüyorsun. Kredi kartının, online ödeme sistemlerinin mantığı bu. Eskiden hesabını biliyordun, şimdi hesabını bilmiyorsun. Bu ABD'de de açıklanmış bir şey" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Naci Görür'den 5.2'lik Suriye depremi açıklaması: Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedilmişti
Bodrum'da darp edilen doktor: 'Mesleğimi bırakıyorum'
AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
Bakan Tunç açıkladı: Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltında
Suriye’deki 5,2’lik deprem Hatay’da hissedildi
Trump ve Musk karşı karşıya geliyor: AB'den Elon Musk'a uyarı!
Son Haberler
Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı Yerel Haberler
Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
LL Flooring iflas açıkladı Ekonomi
LL Flooring iflas açıkladı
Starbucks hisseleri yükseldi Ekonomi
Starbucks hisseleri yükseldi
İngiltere 2024'ün en sıcak gününde kavruldu Dünya
İngiltere 2024'ün en sıcak gününde kavruldu
MEB'ten flaş karar! Açık öğretime geçiş şartları değişti Gündem
MEB'ten flaş karar! Açık öğretime geçiş şartları değişti
7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada Yerel Haberler
7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
İŞKUR'dan belediyelere personel alımı: KPSS şartı yok Gündem
İŞKUR'dan belediyelere personel alımı: KPSS şartı yok