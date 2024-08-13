Mert Başaran kredi kartı kullananları uyardı: 'O parayı öderken ruhunuz bile duymuyor!'

Ekol TV'de yayınlanan Paranın Yönü programında, ekonomi gündeminin detaylı bir analizi yapıldı. Programda, Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın sorularını, Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran cevaplandırdı. Başaran, kredi kartı kullanımındaki artışa işaret ederek, geçmişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün nakit ödeme ile geçildiğini hatırlattı.

"Ya cebinde para olacaktı ya da bir kartın olacaktı" diyen Başaran, şöyle devam etti: Şimdi öyle bir sistem yapıldı ki tık tık tık geçiyorsun. Ve artık 2 katı para alınıyor. Eskiden tek gidişte alınıyordu şimdi bir de dönüşten alınıyor."

"ARTIK RUHUNUZ BİLE DUYMADAN ÖDÜYORSUNUZ"

Mert Başaran, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçişlerde uygulanan ücret politikasına dikkat çekerek, toplumun bu konuya sessiz kaldığını ifade etti. Başaran, Instagram'a uygulanan erişim kısıtlamasının geniş çapta tepki çekmesine karşın, köprüden geçiş ücretlerinin yeterince gündeme gelmediğini vurguladı.

Sessiz kalınmasının gerekçesini de anlatan Mert Başaran, "Çünkü eskiden cebimizden çıkıyordu, şimdi cebimizden çıkmıyor. Bağlamışlar seni kredi kartına, ruhun bile duymadan ödüyorsun. Kredi kartının, online ödeme sistemlerinin mantığı bu. Eskiden hesabını biliyordun, şimdi hesabını bilmiyorsun. Bu ABD'de de açıklanmış bir şey" ifadelerini kullandı.