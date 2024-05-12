Mert Başaran: Üretimi bitirir işsizlik artar

Ünlü ekonomist Mert Başara, sosyal medya hesabından yüksek kura bağlı yaşanan olumsuzlukları ve üretimde ki durgunluğa yönelik paylaşımda bulundu.

Mert Başaran şu ifadeleri kullandı:

“Babam şeker hastası idi. Şeker yükselmesin diye insülin kullanırdı. Bir gün fazla kaçırdı seker o kadar düştü ki ölüyordu! Şeker çok yükselirse beyin kanaması çok düşerse de ölüm getirir! Dolar kuruda böyledir, aşırı artarsa enflasyon yapar, ama aşırı düşük tutulursa üretim durur!

Bu kur patlayan enflasyonu frenler, halka düzeliyoruz güveni gelir ama uzun vadede üretimi bitirir işsizlik artar! Şu kur ile oynama işini bıraksak çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE ETKİSİ

Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalar, ekonomik dengeler üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Kur dalgalanmalarının ekonomiye etkisi, özellikle özel sektörün döviz borçluluğu ve enflasyon cephesinde kendini gösteriyor. Dolar/TL kurundaki her kuruşluk hareketlilik borç yükünü artırırken bu durum yatırımların azalmasına neden olabiliyor.

Dolar kurunun aşırı yükselmesi enflasyonu tetiklerken aşırı düşük seviyelerde olması da üretim tarafını olumsuz etkiliyor.

Döviz kurlarının istikrarlı bir seyir izlemesi, hem iç piyasada hem de uluslararası ticarette güven ortamını sağlanmasında kilit rol oynuyor.

Dolar kurunun aşırı yükselmesi ya da düşmesi sadece o anki piyasa değerlerini değil, uzun dönemli yatırım kararlarını ve ekonomik büyümeyi etkileyebilir.

Bundan dolayı döviz kurlarının makroekonomik politikalarla denge içinde tutulması, ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın yapısını oluşturuyor.

DOLAR KURUNUN 1 SENE ÖNCEKİ FİYATI

2023 Mayıs ayında 19.45 seviyesinde olan kur, tam 1 senenin ardından Mayıs 2024’te 32,30 seviyesinde bulunuyor. Bir senede 12,85 TL’lik bir artış yaşandı. Bu rakam kurun günden güne nasıl arttığını oynaklığın devam ettiğini gösteriyor.

Kur bugün durdurulmaya çalışılsa da aslında her gün Türk Lirası’nda devam eden kayıplar, daha da büyüyor ve bunun önüne geçebilmek zorlaşıyor.

Bunun sonuçları ülkede vatandaşlar tarafından derinden hissediliyor. Vatandaş, yüksek kur ortamında artan enflasyon karşısında her geçen gün alım gücünü kaybediyor. İlerleyen dönemler bu sürecin daha da derinden hissedilebileceği sinyalini veriyor.