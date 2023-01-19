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Adana Demirspor yeni transferini resmen açıkladı

Adana Demirspor, Hellas Verona'dan milli futbolcumuz Mert Çetin'i transfer etti

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:56
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Mert Çetin Adana Demirspor'da

Adana Demirspor yeni transferini resmen açıkladı
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Adana Demirspor, Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye vermesinin ardından Mert Çetin'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bonservisi İtalya'nın Hellas Verona takımında bulunan Mert Çetin'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."

26 yaşındaki Mert Çetin, 2019'da Gençlerbirliği'nden İtalya'nın Roma takımına transfer olmuş, daha sonra Lecce ve Hellas Verona'da forma giymişti.

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