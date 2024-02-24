Mert Hakan Yandaş 1048 gün sonra gol attı

Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa ile yapılan maçın 64. dakikasında serbest vuruştan attığı golle, Süper Lig’de tam 1048 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı.

12 Nisan 2021 tarihinde Gaziantep FK ile evinde oynadıkları maçta gol atan Mert Hakan, 2021-2022 sezonunda 24 lig maçında 10 asist yaparken, 2022-2023 sezonunu 15 lig maçında sadece 1 asistle tamamladı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Adanaspor’u 6-0 yendikleri maçta gol atan Mert Hakan, Süper Lig’de de Kasımpaşa maçıyla golle buluşarak takımına katkı sağlamış oldu.