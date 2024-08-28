Mert Hakan Yandaş Galatasaraylılar'ı çıldırttı

Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, RAMS Park'ta da sahayı 1-0'lık mağlubiyetle terk etti. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolculardan peş peşe paylaşımlar geldi.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.

Bu mesajları Fenerbahçeli taraftarlar beğeni yağmuruna tutarken, Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray'da ağır hezimetin sorumlusunu açıkladı

Şampiyonlar Ligi'ne veda Galatasaray'da DEV hüsran. Milyonlarca euro uçtu gitti