Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık gözüktü.
Sarı lacivertli takımın Mert Hakan Yandaş'ı kiralık vermeyi kararlaştırdığı belirtildi.
Mert Hakan, Fenerbahçe'den Sivasspor'a 2020-21 sezonunun başında transfer edilmişti.
29 yaşındaki futbolcu özellikle bu sezon kadroya girmekte zorlanıyordu. Son olarak aralık ayındaki Kayserispor maçında forma giyen Mert Hakan, gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük eleştiri almıştı.
Mert Hakan Yandaş'ın gideceği takım da belli oldu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun futbolcuyu özellikle istediği, Fenerbahçe'nin de kabul ettiği ileri sürüldü.
Mert Hakan, sezon sonuna kadar Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyecek.
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