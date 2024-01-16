Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

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Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mert Hakan Yandaş'ın yeni adresi netleşti.

Fenerbahçe'de ayrılık gözüktü.

Sarı lacivertli takımın Mert Hakan Yandaş'ı kiralık vermeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Mert Hakan, Fenerbahçe'den Sivasspor'a 2020-21 sezonunun başında transfer edilmişti.

29 yaşındaki futbolcu özellikle bu sezon kadroya girmekte zorlanıyordu. Son olarak aralık ayındaki Kayserispor maçında forma giyen Mert Hakan, gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük eleştiri almıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın gideceği takım da belli oldu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun futbolcuyu özellikle istediği, Fenerbahçe'nin de kabul ettiği ileri sürüldü.

Mert Hakan, sezon sonuna kadar Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyecek.

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