Mert Hakan'ın minik taraftara yaptığı hareket olay oldu

Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın, Sarı Lacivertli kafilesiyi Samsun'a karşılamaya gelen minik taraftara yaptığı jest alkış aldı.

Mert Hakan'ın minik taraftara yaptığı hareket olay oldu

Ligin ikinci haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun'a vardı.
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, kendilerini bekleyen taraftarlar arasından minik bir Fenerbahçeli'ye anlamlı bir harekette bulundu.
Mert Hakan Yandaş, Samsun'da takımı bekleyenler arasında hastalığı olan Fenerbahçeli minik taraftarı almak için otobüsten inerek yanına gitti ve onu takım otobüsüne götürdü.

Ardından minik taraftarı tüm futbolcularla tanıştırdı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra maç için konaklayacağı otele geçti.

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