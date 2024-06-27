Mert Müldür'den hakem isyanı

Millilerimizin Çekya karşısında aldığı galibiyet sonrası Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu açıklamasında hakem kararlarını eleştirdi.

İşte açıklamaları:

“BİRLİKTE ÇOK İYİ MÜCADELE GÖSTERDİK”

"Herkese çok teşekkür ederim. Hep arkamızda olan taraftarımıza, takım arkadaşlarıma Birlikte çok iyi mücadele gösterdik."

“YENMESİNİ DE BİLİYORUZ”

''Bu tarz takımlara karşı geçmişte çok zorlandık. 95-100 dakika da olsa maç son dakikalarda gol yedik. Artık orada da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Artık bu tür takımları yenmesini de biliyoruz.''

“HAKEME RAĞMEN YENMESİNİ BİLDİK”

''Kaleci topu iki eliyle tuttu, daha sonra bir müdahale var. Benim hissiyatım yüzde yüz faul ama hakem vermedi. Biz de hakeme rağmen yenmesini bildik.''