Mert Müldür'ün yeni takımı belli oldu. Türkiye'ye dönüyor

İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.

Daha önce İtalya'dan ayrılmak istediğini söyleyen Müldür'ün Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Beinsports'un haberine göre Fenerbahçe, Mert Müldür ile her konuda anlaşma sağladı.

Sarı lacivertlilerin Sassuolo Kulübü ile bonservis için pazarlık halinde olduğu bildirildi.

Defans hattının tüm bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki Mert Müldür'ün Sassuolo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



