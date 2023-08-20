Mert Ramazan Demir hayranlığı sonunda bunu da yaptırdı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Ferit Korhan" karakteri ile çok sevilen yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in ünü Türkiye sınırını aştı. Mert Ramazan Demir'in yabancı hayranı, ünlü oyuncunun maketini yaptırıp sokakta gezdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mert Ramazan Demir hayranlığı sonunda bunu da yaptırdı

Yalı Çapkını dizisinde başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir daha da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Ünü ülke sınırlarını aşan Mert Ramazan Demir ile ilgili sosyal medyada yayılan bir video kısa sürede gündem oldu.

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Yakışıklı oyuncu Demir'in yabancı bir hayranından gülümseten hareket geldi. Demir'in maketini yaptıran kadın hayranı sokaklarda öyle gezdi. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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YALI ÇAPKINI HAYRANLIĞI BUNU DA YAPTIRDI

Ülkemizdeki diziler yurtdışında da izlendiği için özellikle oyuncuların popülerliği ülke sınırlarını aşmış durumda. Yurt dışında Mert Ramazan Demir'in maketini taşıyan kadın, görenleri şaşırttı. Kadının, Mert Ramazan Demir'e olan hayranlığı sosyal medyayı salladı.

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Rusya da paylaşılan videonun yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları "Şuan Türkiyenin 1 numaralı sanatçısı. Kadın haklı olarak sevgisini aşkını gösteriyor MRD'ye. Çok Seviyoruz seni Mert Ramazan Demir", "Valla Mert olay... Yakışıklı ama sempatisi mimikleri stili ile yakıp geçiyor" ve "Çok iyi ya Afra görmesin" gibi yorumlarda bulundu.

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