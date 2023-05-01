Mert Yazıcıoğlu ameliyat olan sevgilisi Dilan Çiçek Deniz için bakın ne yaptı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hafta sonu ameliyat oldu ve omzuna platin takıldı. Mert Yazıcıoğlu ise ameliyat olan sevgilisi için bakın ne yaptı…

Mert Yazıcıoğlu ameliyat olan sevgilisi Dilan Çiçek Deniz için bakın ne yaptı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz çifti geçen cumartesi Fulya Acıbadem Hastanesi’ndeydi. 15 yaşından beri zaman zaman çıkan omzuyla ilgili sorun yaşayan Dilan Çiçek Deniz, birkaç ay önce yine aynı durumla karşı karşıya kaldı.

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Başarılı oyuncu özellikle Amadeus oyunu sırasında zorluk yaşıyordu. Doktorlar, "Acil ameliyat" deyince güzel oyuncu hafta sonu hastanenin yolunu tuttu ve ameliyat masasına yattı.

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Omzuna destek platini takılan Dilan Çiçek Deniz, 3 hafta dinlenecek. Bu arada fizik tedavi görecek olan ünlü oyuncu kısa süre sonra tekrar çalışma hayatına geri dönecek.

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Mert Yazıcıoğlu hastanede sevgilisini hiç yalnız bırakmadı, ameliyat öncesi ona moral verdi. İlk gece hastanede Dilan Çiçek Deniz’in yanında kalan Yazıcıoğlu, pazar günü ise yerini ünlü oyuncunun annesine bıraktı.

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