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Afra Saraçoğlu. Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır

Yalı Çapkını dizisindeki Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, dört yıllık ilişkisini bitirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Afra'dan ayrılık açıklaması geldi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 00:44
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Mert Yazıcıoğlu ayrılığı ardından Afra Saraçoğlundan açıklama geldi

Afra Saraçoğlu. Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır
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Afra Saraçoğlu kısa bir süre önce Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu. İlişkilerinin bitmesine neden olarak gösterilen Mert Ramazan Demir'le ilgili bir de açıklamada bulunan Afra Saraçoğlu haklarında iddia edilen durumun gerçekliği yansıtmadığını söyledi.

Magazin kulislerinde konuşulduğu kadarıyla bu samimiyet Afra'nın 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da rahatsız etmiş ve Saraçoğlu'yla yaşadığı evi terk etmişti.

"MAHREMİYETİMİZE HASSASİYET GÖSTERMENİZİ RİCA EDİYORUZ"

Haberlerin ardı arkası kesilmeyince Afra Saraçoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Afra ayrılıklarında 3. bir kişinin olduğu iddialarını yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Sevgiyle kalın."

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