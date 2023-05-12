Mert Yazıcıoğlu 'Onlar evlendi' dedi. Burak Dakak ile Leyla Tanlar açıklama yaptı

Güzel Günler dizisinde beraber rol alan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

Mert Yazıcıoğlu’nun balıkçıda düzenlenen doğum gününe katılan ikili "Biz çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte Mert'in doğum gününe geldik. Yeni yaşı kutlu olsun. Çok yakın arkadaşımız" dedi.

Çalışmaya devam ettiklerini dile getiren ikili "Şimdiden bir tatil planı yapmadık ama olabilir müsaitlik durumumuza göre. Zamanı gelince bakacağız" diye konuştu.

Gazetecilerin Mert Yazıcıoğlu'nun "Evlendiler" açıklamasını sorması üzerine kahkaha atan Tanlar ve Dakak, "Dizimiz ile ilgili bir spoiler vermişler. Biz evlenmedik" dediler.

Genç aşıklar, daha sonra gelen taksi ile oradan ayrıldı.

