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Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmadı

Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in başrolünde yer aldığı ‘Amadeus’ adlı tiyatro oyununun Ankara turnesine sevgilisiyle birlikte gitti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:34
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Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i turnede yalnız bırakmadı

Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmadı
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Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, dört ay önce ilişkilerini bitirmişti. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Başrolünü oynadığı ‘Amadeus’ adlı tiyatro oyununun Ankara turnesine sevgilisiyle beraber giden Deniz, "Oyun çok güzel geçti" dedi.

Sevgilisini yalnız bırakmayan Yazıcıoğlu ise, "Oyunu oynadılar, geldiler" diyerek, güldü.

Muhabirlerin, "Sizin bir tiyatro projeniz var mı?" sorusuna ise Mert Yazıcıoğlu, "Yok, ben şu an izleyiciyim" şeklinde yanıt verdi.
 

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