Mert Yazıcıoğlu'ndan İmamoğlu'na destek

Ünlü Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "Tane tane anlatmayı deneyeceğim" diyerek sosyal medyadan İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik verdiği tepkiyi açıkladı.



Yazıcıoğlu, açıklamasında "Seçilmiş bir belediye başkanının, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınması, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan görevden alınması veya yerine merkezi yönetimce kayyum atanmasının gündeme getirilmesi halk iradesine darbedir. Ayrıca tüm bu yargısal süreç bağımsız ilerlemeli, halk ile şeffalıkta ve tarafsız paylaşılmalıdır! " dedi.

Yazıcıoğlu mesajında "Şu an biri suç işledi mi işlemedi mi diye tartışmıyoruz, birini çok sevdiğimizden de toplanmıyoruz sokaklarda. Halkın oy vererek seçtiği kişinin hukuka aykırı bir şekilde bağımsız olmayan bir yargısal süreç ve idari baskı ile görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteriyoruz.

Çünkü bunu yapabiliyorsanız, burada Anayasa da demokrasi de hukuk devleti de yok demektir. Yani biz aslında bugün Anayasa sayesinde koltuklarında oturanları tine Anayasal hakkımızı kullanarak Anayasa'ya uygun davranmalarına davet ediyoruz, bu da böyle bir fıkra işte" dedi.