Mertens "Şampiyonlukların ilk ikisi için Icardi'ye üçüncüsü için Osimhen'e..."

Galatasaray'a geldiği üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan ve sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan Dries Mertens samimi açıklamalarda bulundu. İşte Belçikalı yıldızın o sözleri:

"GALATASARAY'I TAVSİYE EDECEĞİM"

"Galatasaray hakkında konuşacağım zaman gollerden, asistlerde ve şampiyonluklardan ziyade çok büyük bir camia olduğundan bahsedeceğim. Bir aile olarak beni etkiledi. Bunu kendimle beraber her yere götüreceğim... Gelecekte orayı tercih edecek oyunculara Galatasaray'ı tavsiye edeceğim...

Bence ikinci sezon mucizeler yarattık. Çünkü Fenerbahçe bile 99 puan topladı ve ikinci oldular. Onlar için de bir rekordu ama şampiyonluğu elde edemediler. Motivasyonunu düşürdüğünü görebiliyorum. Her şeyi denedin ama 102 puanla biz şampiyon olduk.

Çok üzülsek de Beşiktaş'ı alkışlamak gerekiyordu. Alkışlamaya gittiğimiz an aslında sonraki finaller ve zor maçlar için enerji aldığımız andı. Hocamız bunu birkaç maçta bize hatırlattı. O negatif enerjiyi pozitife çevirmemizi istedi. Biz hep pozitife çevirdik.

Lucas Torreira ile aynı uçakta geldik. Antrenmanda her zaman en iyisini yapar. Kulübe ilk o gelir. Çalışmalara birinci sırada başlar. Diğer tüm oyuncular da tabii ki ama biz bu sayede üç kez üst üste şampiyon olduk.

"ICARDI VE OSIMHEN'E TEŞEKKÜRLER"

Mauro Icardi'ye kazandığımız iki şampiyonluk için teşekkür ettim. Birincisinin, Mauro'nun tek başına kazandığını düşünüyorum. Üçüncüsü için de Victor Osimhen'i söylemek gerekiyor. Olmasaydı çok zorlanırdık.

Barış benim gibi. Çalışma gerektiğinde çok ciddi oluyor. Bugünle yetinmeyen birisi. Bugün elinde olanla mutlu değil. Her zaman fazlasını istiyor. Şampiyon olduktan sonra geldi, geleceği hakkında konuştuk, Galatasaray'ın onun için anlamını konuştuk. Genç olmasına rağmen bana çok şey öğretti.

Buraya geldiğim zaman Wesley Sneijder'i aramıştım ve bana çok şey anlattı. İstanbul'daki en iyi evin burası olduğunu söyledi. Galatasaray hakkında çok şeyden bahsetti. Bana verdiği tavsiyeler çok yardımcı oldu. Sneijder gibi 14 giyerdim ama o zaman doluydu. Sonra Erden Timur bana 10 numaranın müsait olduğunu söyledi. 10 numarayı aldım ve 'Buraya bir şeyler katacağım' dedim.

Galatasaray'da hiçbir zaman şampiyonluk kazanma baskısı hissetmedim. Belki bu hocamız sayesinde oldu. Her zaman üzerimizdeki baskıyı ortadan kaldırdı. Bunu çok iyi bilen biri. Takımın özgürce oynamasını sağladı.

Finaller kaybedilemez. Galatasaray gibi büyük kulüpler, bu alışkanlığa sahiplerdir ve doğru anda kendisini göstermesini bilir.

"FENERBAHÇE'YE ATTIĞIM GOL.."

Galatasaray'a imzayı attığımda Erden Timur her zaman bana Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi söylüyordu. Neredeyse gülmek istiyordum ve ona 'Önce şampiyon olalım' demek istiyordum. Bana her seferinde 'Bir şeyler kazanacağız' diyordu. Şimdi söylemeliyim ki; geçen üç senenin ardından Galatasaray çok büyüdü...

Bu sene Tottenham'a karşı kazandık. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman kendi kendime 'Belki de orada olmayı hak ediyorduk' dedim. Daha iyisini yapabilirdik. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olduğumuzda daha büyük adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Bu da hocanın gelecek sene hedeflerinden biri.

Fenerbahçe'ye gol attığımda insanlar o golün 15 gol değerinde olduğunu söylediler. Aslında bu golün değerini o an anladım."