Mertens'e Amatör Lig'den teklif. Karısını araya soktular

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Mertens'e Amatör Lig'den teklif. Karısını araya soktular
Sezon sonunda futbolu bırakacak Mertens'e süpriz bir ekip talip oldu.

Bu sezonun sonunda futbolu bırakması beklenen Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens’e sürpriz bir tekli geldi.

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Belçika 2. amatör lig ekiplerinden Sporting Hasselt'in başkanı Sam Kerkhofs olması halinde Mertens’i transfer etmeye çalışacaklarını duyurdu.

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Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sam Kerkhofs, "Dries'i Belçika sahalarında tekrar oynarken göreceğimizi sanmıyorum ama bizim için bir fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz. Tek seçenek Dries'in futbolu bırakmaya karar vermesi ve üç dört ay sonra sıkılmaya başlaması ve soyunma odasını özlemesi olabilir." dedi.

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Mertens’in maaşının çok yüksek olduğunu belirten, "Şu anda Dries, tüm oyuncularımızın bir yılda kazandığını bir günde kazanıyor. Bu yüzden tek olasılık futbolu bırakmaya karar vermesi ve sonra soyunma odasını özlemeye başlaması. O zaman bir fırsat doğabilir" ifadelerini kullandı.

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