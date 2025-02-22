Mertens'in penaltısı pahalıya patladı!

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarım kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı uzun süre konuşulmuştu. Penaltı pozisyonunun içinde olan Mertens'in Unilever ile yapacağı reklam kampanyası iptal oldu.

PENALTI SONRASI REKLAM İPTAL OLDU

Gazeteci İbrahim Seten bu reklam kampanyasının iptalini şu sözlerle anlattı "Mertens’in Adana Demirspor maçında aldığı tartışmalı penaltı sonrası reklam anlaşması yaptığı kozmetik firması, Mertens'i arayarak; "Biz sosyal dinleme yaptık, reklam çekimini yapamayacağımıza karar verdik" demişler."