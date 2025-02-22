Mertens'in penaltısı pahalıya patladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Mertens'in penaltısı pahalıya patladı!

Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşanan penaltının kahramanı olan Dries Mertens'in reklam anlaşması iptal edildi.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarım kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı uzun süre konuşulmuştu. Penaltı pozisyonunun içinde olan Mertens'in Unilever ile yapacağı reklam kampanyası iptal oldu.

PENALTI SONRASI REKLAM İPTAL OLDU

Gazeteci İbrahim Seten bu reklam kampanyasının iptalini şu sözlerle anlattı "Mertens’in Adana Demirspor maçında aldığı tartışmalı penaltı sonrası reklam anlaşması yaptığı kozmetik firması, Mertens'i arayarak; "Biz sosyal dinleme yaptık, reklam çekimini yapamayacağımıza karar verdik" demişler."

Son Haberler
İsmail Kartal'ın Persepolis'i kan kaybediyor
İsmail Kartal'ın Persepolis'i kan kaybediyor
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Yeni projesi gündem oldu
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Yeni projesi gündem oldu
Çorum FK ve Adanaspor puanları paylaştı
Çorum FK ve Adanaspor puanları paylaştı
Emre Belözoğlu'lu Antalyaspor Burak Yılmaz'lı Kasımpaşa'yı devirdi
Emre Belözoğlu'lu Antalyaspor Burak Yılmaz'lı Kasımpaşa'yı devirdi
AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili partisinden istifa etti
AKP'ye geçeceği iddia edilen milletvekili partisinden istifa etti