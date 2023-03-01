Merve Boluğur'un yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı. ''Bana varoş geliyor''

Oyuncu Merve Boluğur, deprem felaketi sonrası bölgeye giden ünlü isimler arsındaydı. Arkadaşı Haydar'ın enkaz altında kaldığını belirten Boluğur, kötü haberi duyar duymaz soluğu Hatay Antakya'da almıştı.

Oyuncunun arkadaşı Haydar ile ilgili henüz bir bilgi yokken Merve Boluğur Elbistan'da bir aileye konuk olmuştu. Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı.

Büyük kayıpların yaşandığı depremde arkadaşını aramak için ilk günler Hatay'a giden Boluğur evine dönünce normal hayatına devam etmiş, kuaförden anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a tepki gelmişti.

Instagram'dan günlük hayattan çektirdiği fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmiş, "Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde... Herkes kendi işine baksın, hepimizin kendi hayatı sonuçta... Şu kınama huyunuzdan vazgeçin, kendi yaşamlarımıza bakabiliriz" notuyla kendini savunmuştu.

Saçlarını kısacık kestiren Boluğur yeni imajı hakkında ilk kez konuştu. Uzun olan saçlarını kısa kestiren Boluğur'un yeni imajıyla ilgili yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı: "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. Sıkıldım yani. Artık sevmiyorum. Kısa saç çok daha modern ve dinamik geliyor. Yeniliği de seviyorum."