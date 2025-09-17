Merve Boluğur’un eski halinden eser kalmadı!



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yıldız yaptığı paylaşımlar adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Acemi Cadı dizisinde şöhreti yakalayan güzel oyuncu Merve Boluğur, 2010 ile 2011 yıllarında rol aldığı Küçük Sırlar adlı yapımla da çok konuşulmuştu.

Kariyer basamaklarını hızlı tırmanan Merve Boluğur 2015 yılında Murat Dalkılıç’la yaşadığı aşkı evlilikle taçlandırmıştı. Ancak ünlü çift 2017 yılında boşandı. Çiftin ayrılık kararı magazin gündeminde en çok tartışılan konulardan biri olmuştu.



Merve Boluğur ayrılık kararının ardından ekranlardan uzun süre uzak kaldı. Bu süre zarfında sosyal medya kullanımına ağırlık veren oyuncu halen sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Karakteristik paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 38 yaşındaki oyuncu son olarak yeni imajıyla gündeme geldi.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma iyi ki notunu düşerek beni temsil eden bir fotoğrafla, bana verilmiş bu hayat için çok teşekkürler, yeni yaşımda kalpten istediğim güzel dualarım var, benim de herkes gibi sağlıkla hayırlısıyla yaşamak nasip nasip olsun ifadelerine yer verdi. Saçlarının son halini yazdan kalma bir fotoğrafla paylaşmayı tercih eden oyuncunun neşesi dikkat çekti.



Merve Boluğur ‘un bu sefer saçlarında kızıl turuncu tonları tercih ettiği görüldü.

