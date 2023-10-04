Merve Dizdar Ezgi Mola'nın doğacak bebeğinin adını ağzından kaçırdı

Dün akşam bir ödül törenine katılan oyuncu Merve Dizdar, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın hamileliğinden bahsederken doğacak bebeğin adını ağzından kaçırdı

Merve Dizdar Ezgi Mola'nın doğacak bebeğinin adını ağzından kaçırdı

Editör: Özlem KIRAL

Masumlar Apartmanı rolündeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Ömer ve Magarsus dizilerindeki başarısıyla konuşulan Merve Dizdar dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı.

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Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğine Can adını vereceklerini söyledi.

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"CAN BİZİM CANIMIZ OLACAK"

Gazete Magazin'e verdiği röportajda teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" ifadelerini kullandı.

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