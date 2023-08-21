Merve Özbey'den üzücü haber geldi. Bütün konserlerini erteledi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini ertelediğini duyurdu

Merve Özbey'den üzücü haber geldi. Bütün konserlerini erteledi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Merve Özbey'den üzücü haber geldi. Merve Özbey, geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

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Ünlü, şarkıcı, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadelerini kullandı.

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