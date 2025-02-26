Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Müstehcenlik suçundan gözaltına alınmıştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın, daha sonra "ev hapsi" kararıyla serbest bırakılmıştı. Onlyfans fenomeni hakkında “zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

YASAKLANAN SİTEDE PORNOGRAFİK İÇERİK SATTIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Merve Taşkın ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bir ihbar ulaştı. İddianameye göre, Taşkın’ın sosyal medya hesabında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, kendi müstehcen görüntülerini paylaştığı ve Türkiye’de erişimi engellenen bir platformda oluşturduğu pornografik içerikleri ücret karşılığında satışa sunduğu tespit edildi.

14 subatta yalniz olanlara “aksam yemegi” icin kiz arkadas olabilirim

-Ucret: 400.000₺

-Ozelliklerim:

1-) Konuskanim, bolca sohbet edebiliriz

2-) Guzelim, disariya benimle iyi bir imaj olusturabilirsin

3-) Turkiyede taniniyorum, kendi icinde egonu tatmin edebilirsin

4-)… — Merve Taşkın (@mervetasskin) February 12, 2025

Taşkın, iddianamede yer alan ifadesinde, sayfanın kendisine ait olduğunu, 14 Şubat'la ilgili paylaşımı etkileşim gerçekleştirmek amacıyla yaptığını, aynı hesapta bulunan fotoğrafların suç teşkil ettiğini düşünmediğini söyledi.

PAYLAŞANLARI TANIMIYORUM

Sosyal medya platformu X'teki bir hesaptan paylaşılan fotoğrafların kendisine ait olduğunu belirten Taşkın, fotoğrafları o dönem konuştuğu kişilere gönderdiğini, bunları paylaşan kişileri ve paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını dile getirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kendisine ait görüntülerin özel olarak gönderdiği mesajlar olduğunu ancak kime gönderdiğini hatırlamadığı ifade eden Taşkın, suçlamaları kabul etmedi.

"ZİNCİRLEME MÜSTEHCENLİK”

İddianamede, görüntüleri kendisinin paylaşmadığını belirtse de kolluk araştırma tutanağı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak "zincirleme şekilde müstehcenlik" suçunu işlediği kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Taşkın'ın üzerine atılı suçtan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.