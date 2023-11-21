Meryem ana otu sivilcelere böyle duvar örüyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Akne ve sivilce oluşumunu da önleyen Meryem ana otu dikkat çekti.

AKNE NEDİR?

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur .

Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildimizi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir. Ciltte yaşayan bakteriler de gözenek içinde sıkışıp kalır, iltihaplı sivilcelerin çıkmasına neden olur. Genellikle yüz, alın, göğüs, üst sırt ve omuzlarda görülür. Akne her yaştan insanı etkilemekle birlikte, gençler arasında en yaygın olanıdır.

MERYEM ANA OTU NASIL KULLANILIR?

Meryem ana otu, diğer bitkiler gibi dikkatli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım nedenine göre hazırlanma yöntemi farklı olabilir. Doktor gözetiminde düzenli bir şekilde kullanılması önerilir. Bu bitkisel desteğin yapılışı şöyledir; Hamile olmak isteyenler, otu su dolu bir cam kavanozun içerisinde 1 gün süreyle dinlendirir. Kadınlar yumurtlama zamanından birkaç gün önce içmeye başlar. Doğumunu kolay yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun bulunduğu 1 bardak suyu içer. İdrar tutamama sorunu yaşayanlar, bu otun suyunu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olur. Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suya konulduktan sonra her akşam problemli bölgeye uygulanıp 5 dakika bekletilir. Durulamaya gerek yoktur. Düzenli kullanımda düzelme görülür.