Meryem Boz'a forma hediyesi

Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Bahçelievler Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynayan ve geçmişte Fenerbahçe'de de bulunmuş profesyonel voleybolcu Meryem Boz, Eskişehirspor'a karşı olan ilgisiyle biliniyor.

Milli voleybolcu siyah kırmızılı ekibe karşı olan sevgisini sıkça dile getirirken, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yılmaz, kendisine ziyarette bulunarak hatıra forması hediye etti.

Meryem Boz, formayı üstüne giydikten sonra Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çekindi.