Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle ismini milyonlara duyuran Meryem Uzerli son olarak yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Uzerli şimdi de küvetteki pozlarıyla gündem oldu.

Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

Kızlarıyla birlikte New York'a giden Meryem Uzerli, kaldığı lüks otel odasından üstsüz küvet pozunu paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli son olarak kaldığı lüks otelden art arda paylaşımlar yaptı. Otelin her köşesinde fotoğraf çektiren güzel oyuncu küvette üstsüz verdiği pozunu da sosyal medyada yayınladı.

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Küvetteki halini paylaşan oyuncuya hayranlarından "Ne gereksiz bir kare" yorumları geldi.

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Sık sık yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelen Meryem Uzerli son olarak yüzündeki şişlikle ve değişimle adından söz ettirmişti.

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